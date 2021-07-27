Собчак в алом платье в горох и белоснежном жакете отправилась на съемку

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она знакома со многими звездами и часто появляется на премиях, фестивалях и красных дорожках. Не удивительно, что телеведущая регулярно пополняет свой гардероб. А после свадьбы с Константином Богомоловым она стала еще тщательнее выбирать наряды, предпочитая более женственные фасоны. Не так давно блондинка призналась, что похудела на пять килограммов.

Не удивительно, что на отдыхе в Сен-Тропе Ксения постоянно подчеркивала фигуру. Она носила как платья с топами, так и шорты. Но накануне телеведущая вернулась в Москву. Она сразу приступила к работе. Однако утро девушка начала со спорта, а потом похвасталась новым нарядом, пока ехала на съемку. Собчак облачилась в алое платье в горох на тонких бретельках и белоснежный жакет оверсайз. Волосы она собрала в пучок.

«Вышла из клуба на полном фарше», — отметила звезда.

«Красота! Конечно, после отпуска приезжать в такую жаркую Москву, и еще ощущение, что я только что вернулась, а все наоборот — уехали. Или просто это я отдыхаю недельку-полторы, а все уезжают на месяца два? В любом случае, сегодня у меня уже съемки. Работаем для вас! Снимаем новы классный проект. Горшочек, не вари, как говорится», — поделилась Ксения.

Поклонники оценили не только юмор телеведущей, но и ее образ. Многие посчитали, что ей идут яркие тона и актуальный гороховый принт.

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