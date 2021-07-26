Анна Нетребко в шляпе пасечника и платье миди с абстрактным принтом попрощалась с Мадридом

Известная оперная вокалистка Анна Нетребко вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым гастролировала в Испании. Звездный дуэт выступал на сцене королевского оперного театра в Мадриде.

В перерывах между репетициями и концертами Анна Нетребко много гуляла по улицам столицы Испании, параллельно демонстрируя яркие летние образы. Накануне Анна Нетребко в сопровождении мужа и друзей совершила финальный променад, сообщив, что гастроли в Мадриде завершены, а ее ждет Верона.

«До скорой встречи в сентябре, прекрасный имперский Мадрид! А мы полетели дальше — в Верону», — написала Анна Нетребко в микроблоге.

Для прогулки по жаркому Мадриду певица облачилась в белое платье с голубым абстрактным принтом, а голову украсила шляпой пасечника.

Аутфит оперной дивы оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Алсу Арна.

«Образ смотрится актуально и гармонично, он скрывает недостатки фигуры и подчеркивает достоинства, — отметила Алсу Арна. — Единственное, что вызывает вопрос, это укладка в виде двух хвостиков. При негустой шевелюре я бы не рекомендовала разделять волосы на две части и показывать их небогатство. Лучше заплести в объемную косу и перекинуть в одну сторону. Было бы моднее и визуально добавило бы объема волосам. И образ заиграл бы по-другому, если бы Анна Нетребко взяла не белую сумку, а например, розового оттенка».

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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