Анна Нетребко в алом платье на тонких бретельках отметилась в античном амфитеатре Вероны

Анна Нетребко много путешествует. Она не скрывает, что любит проводить время в разных странах, а благодаря своей профессии певица регулярно ездит на гастроли. Если в прошлом году артистка переживала из-за пандемии, так как ей пришлось несколько месяцев провести дома, то теперь она снова дает концерты вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Они уже побывали в Греции, Испании и накануне вернулись в Италию.

Для каждого выхода на сцену Анна тщательно подбирает наряды. В обычной жизни ей тоже нравится наряжаться. Так как это лето выдалось жарким, она часто носит платья и сарафаны свободного кроя. 25 июля оперная дива смогла провести вечер в античном амфитеатре в Вероне. Там прошла репетиция ее выступления. Нетребко посидела на трибунах, пока ее коллеги пели.

«Возвращение на „Арену ди Верону“», — заявила она.

А вот сама оперная дива на сцене предстала в алом платье в пол на тонких бретельках. Наряд из струящейся ткани визуально сделала ее фигуру еще стройнее. Анна покрасовалась на публике, а остаток вечера провела с друзьями.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Некоторые посчитали, что она похудела. Певицу осыпали комплиментами. «Просто загляденье», «Как вам идет красный», «Аннушка, вы прям тростинка», «Похудели? Очень красивая в этом наряде», «Вы всегда хорошо», «Репетиция, а вы такая нарядна — вот это женщина», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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