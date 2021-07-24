«Дорогущий шмот»: Собчак в силуэтной юбке макси и вязаном топе отметилась в Сен-Тропе

Ксения Собчак уже в юности много путешествовала по миру. Теперь она предпочитает отдыхать на элитных курортах. Телеведущая не раз была на Мальдивах. Не удивительно, что этим летом она свозила своего сына Платона в Италию, где блондинка впервые отдохнула на курорте Форте-деи-Марми. Она призналась, что раньше это место считала скучным. Позже звезда приехала в Сен-Тропе.

Несколько дней Ксения провела на французском побережье. Она поселилась в роскошной вилле, до которой можно добраться только на вертолете. Телеведущая изредка делилась снимками и хвасталась нарядами. Чаще всего она облачалась в струящиеся платья. Но перед отъездом Собчак отметилась в вязаном топе и силуэтной юбке макси песочного цвета с тонкой полоской. Наряд подчеркнул ее плоский живот и вытянул силуэт. Она также надела вязаный кардиган.

Примечательно, что наряд в вертикальную полоску стройнят. Об этом рассказывала эксперт в области моды Эвелина Хромченко.

«Вот на мне, например, на этом фото дорогущий шмот, но ровно похожий ансамбль, в этих же цветах, я видела в витрине монакского магазина. Это плохо или хорошо, что за 100 евро девочка, мечтающая о высокой моде купит то, что придумал дизайнер чтобы продать за пару тысяч евро? Мое мнение — это очень хорошо», — отметила звезда.

Поклонники посчитали, что наряд телеведущей выглядит стильно и лаконично. Ко всему прочему, вязаные топы в тренде. Накануне Вера Брежнева облачилась в такой топ.

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