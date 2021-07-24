Только белый: Полина Гагарина поддержала тренд на монохромный образ

Певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram свежее фото фэшн-образа для летнего отдыха.

Артистка находится с детьми в Ялте. Для солнечных дней в Крыму Полина выбирает только самые трендовые и при этом удобные наряды.

Отметим, что Гагарина на днях дала сольный концерт. А вот в перерыве между работой певица прогулялась в белоснежном аутфите.

«Это был фантастический концерт в Ялте! Волшебство, самое настоящее! С первой песни до последнего звука мы были единым целым! Как вы аплодировали, какие вы выкрикивали комплименты! Сколько вы мне вернули сил, энергии и любви! Я благодарна каждому, кто находился вчера в зале! Вы меня делаете самой счастливой», — поблагодарила поклонников Полина.

К слову, после концерта Гагарина запечатлелась в монохромном образе. В качестве единственного цвета своего лука Полина выбрала актуальный оттенок лета — белоснежный. Артистка подобрала к свободной футболке короткие широкие шорты, а на ноги надела кроссовки. Завершила образ исполнительница солнечными очками с широкой оправой.

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