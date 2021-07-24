Грубые ботинки, бейсболка и оверсайз: Аглая Тарасова похвасталась образом в стиле спорт-шик

Исполнительница главной роли в фильме «Лед» — Аглая Тарасова — отметилась в аутфите стиля спорт-шик. Свежая фотография знаменитости появилась в профиле Instagram.

Тарасова выбрала черный великанский пиджак и короткую кожаную юбку в цвет оверсайзной вещи. Также Аглая подчеркнула стройные ножки грубыми лаковыми ботинками на тракторной подошве. Она надела обувь на длинные хлопковые носки белоснежного цвета. К слову, такой же оттенок был у свободной футболки Аглаи. В качестве аксессуаров на Тарасовой были черная бейсболка, серебристые цепь и серьги.

«Очень красивый лук и Аглая», «Как всегда, идеальна», «Ой, вас прям не узнать», «Прекрасно выглядите», «Серьезный уровень стиля!», «Какие стройные ножки!», «Шикарный образ», «Девочка на стиле», «Вау, сама на себя не похожа», «Роскошная дама», — написали восторженные поклонники Аглаи под фото артистки.

Отметим, что на примере Тарасовой видно любовь российских звезд к пиджакам больших размеров. Жакеты с «мужского плеча» ранее демонстрировали гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, а также актриса Юлия Михалкова и певица Кети Топурия.

Смотрите также: