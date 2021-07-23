«Усилили стройность талии»: Чехова в мини-платье с рукавами-фонариками отметилась в Калифорнии

Телеведущая во время путешествия облачилась в наряд бежевого цвета. Ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Анфиса Чехова знакома многим зрителям, так как длительное время вела передачу для взрослых. Теперь она частая гостья на светских раутах. Девушка вела реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди», а также проект «Модель XL». Так как она обладает нестандартной фигурой, то знает, как ее правильно подать.

В последнее время Чехова часто носит джинсы и костюмы. Этим летом она приехала в США, где путешествует по Калифорнии. Во время поездки телеведущая отметилась в мини-платье кремового цвета. Наряд с пышной юбкой в кукольном стиле она дополнила поясом. Этот лук Анфиса сочетала с разной обувью от босоножек до сланц.

«Винные приключения одного маленького бежевого платья», — написала она.

Поклонники отметили, что девушка выглядет более стройной. Многие осыпали к комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Анфиса отдала предпочтение платью в стиле New Look, в современной интерпретации, создав Х-силуэт, тем самым подчеркнув свою женственность и гармоничную пропорциональность силуэта. В области груди, объем смягчен диагональю запаха, который еще и визуально удлинил шею. Пышные рукава в сочетании с пышной юбкой усилили стройность талии. Удачная длина платья, которая и ножки продемонстрировала и приличия соблюла. Прозрачная обувь помогает ногам выглядеть еще длиннее, а в сочетании каблука, эффект усиливается. Но целостнее органичнее выглядит образ где Анфиса обута во вьетнамки Chloe. Они поддерживают стиль аксессуарной группы, и длину платья уравновешивают. Есть золотое правило — чем выше длина, тем ниже каблук. А в целом, все очень стильно и гармонично. А главное, что образ работает на Анфису и презентабельно ее демонстрирует», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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