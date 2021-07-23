Поправившаяся Топурия в ультрамодных джинсах с высокой посадкой скорректировала фигуру

Кети Топурия знаменита не только своим голосом, но и особенным чувством стиля. Девушка не боится экспериментировать. Она часто носит наряды сложного фасона и платье с объемным декором. При этом в обычной жизни певица предпочитает облачаться в стильные, но менее броские наряды. А так как в начале года она снова стала мамой, то еще не вернулась в форму. Ко всему прочему, после поездки в Грузию артистка призналась, что поправилась.

На днях Кети покрасовалась дома в платье с цветочным принтом. Тогда она не стала прятать изъяны фигуры. А вот 23 июля для прогулки певица облачилась в облегающий топ сливочного цвета и ультрамодные джинсы с высокой посадкой. Наряд скрыл ее живот и вытянул силуэт, скорректировав фигуру. Она сообщила, что ей привезли новые велосипедки. Как известно, у артистки ей свой бренд одежды.

К слову, такие джинсы в моде. На днях в похожих отметилась Ксения Собчак. А Топурия также показала, с чем еще можно носить джинсы. На фото, которое она опубликовала, девушка позировала в кремовом тренче и джинсах с подворотами. Солистка «А’Студио» рассказала, что носит наряды разных брендов, в том числе отечественных.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие написали ей теплые слова. «Космическая!», «Вы красотка», «Джинсы роскошные», «Такая вы крутая», «Мне нравится ваш топ», «Кети, ну вы стиль во плоти», «Красотка наша, куда вый собрались?» — стали писать пользователи Сети.

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