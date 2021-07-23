Скрыла изъяны фигуры: Нетребко в платье макси свободного кроя поужинала в ресторане Мадрида

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Обычно она много путешествует, поэтому у нее есть квартиры в России, Австрии и США. Однако живет артистка в Вене, так как от туда ей удобнее всего совершать поездки. После пандемии она была рада вернуться к гастролям. Оперная дива уже не раз была в Москве, а также посетила Италию и Грецию. Теперь она проводит время в Испании.

Не раз историк моды Александр Васильев восхищался вкусом Анны. Она умело подбирает себе образы, хоть и не обладает идеальной фигурой. Певица признавалась, что после родов так не вернулась в форму. Но во время поездок она часто красуется в ярких и стильных образах. Так 23 июля Нетребко отправилась поужинать в один из ресторанов в Мадриде. Компанию ей составил муж Юсиф Эйвазов и друзья.

Артистка облачилась в платье свободного кроя с расклешенными рукавами. Наряд-балахон цвета распыленной краски скрыл изъяны ее фигуры. 49-летняя певица дополнила образ босоножками и небольшой сумкой. Во время трапезы Нетребко показала, как есть местные закуски. Кусок хлеба она натерла чесноком и смочила оливковым маслом, а сверху посолила и поперчила. Звезда насладилась «патумагой».

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Она успела загореть, так как отдыхала на Сардинии. Многие также пришли в восторг от ее наряда. «Вы — наша королева!», «Шикарная», «Ну как вам удается так выглядеть», Наряды вы словно каждое утро покупаете новые«, «Вот это вкус», — прокомментировали кадры подписчики.

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