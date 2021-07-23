Ошибки в стиле: невестка Инны Маликовой скомбинировала платье А-силуэта с квадратной сумкой

В одной из последних публикаций личного микроблога возлюбленной сына Инны Маликовой — Анастасии Толстой — появилась свежая фотография знаменитости в белоснежном свободном платье. Примечательно, что стилист Teleprogramma.pro предложила заменить аксессуары в этом образе.

Фэшн-специалист Элла Маковей подчеркнула, что Толстой следовало бы заменить сумку квадратной формы. А вот обувь избранницы Дмитрия Маликова была уместна.

«Платье в рустикальном стиле гармонично смотрится в с аксессуарами плавной, округлой формы. Например, сумка-корзинка и шляпа без заломов на тулье, с большими полями. Мюли из толстой кожи на плоской подошве — неплохой выбор. А вот такая шляпа, тем более с леопардовой лентой, ближе к стилю сафари», — заявила модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом и шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция).

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