Актуальный деним: Собчак показала, с чем носить модные джинсы этим летом

Ксения Собчак отдыхает в Италии. Телеведущая с сыном Платоном изучает достопримечательности, лакомиться местными блюдами, купается в море и даже летает на вертолете. Всеми приключениями этого путешествия она делится в своем Instagram.

На этот раз блондинка поделилась фото, на котором позировала в модных джинсах этого сезона. Трубы вошли в тренд еще весной и набирают все большую популярность. Модницы сочетают их с разными нарядами – рубашки, топы самых разных фасонов и расцветок. Ксения решила примерить джинсы с рубашкой из денима.

«Красиво! Модница наша! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2019 году Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

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