Муцениеце в молочном мини-платье с юбкой-тюльпаном кокетливо оголила загорелые ножки

Актриса сделала селфи в лифте. Она облачилась в один из самых актуальных нарядов сезона.

Агата Муцениеце знакома многим по сериалу «Закрытая школа». Также почти десять лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. Актриса не скрывает, что ее жизнь после развода изменилась. Она переехала в небольшую квартиру с двумя детьми. При этом ей стали чаще присылать приглашения на разные съемки. Агата теперь регулярно занимается спортом. По мнению поклонников, даже одевается она более женственно, чем раньше.

Этим летом Муцениеце успевает не только работать. Она видится с друзьями и порой ездит за город, чтобы отдохнуть. Актриса носит как топы с юбками, шорты, так и платья. Недавно она отметилась на фестивале «Горький fest». Там она носила вечерние наряды и комбинезоны с декором. А вот в Москве Агата носит более комфортные, но стильные вещи. Так, 20 июля девушка отправилась на съемку.

В лифте она запечатлела себя в новом образе. Актриса облачилась в мини-платье цвета молока. Наряд имел пышные рукава-фонарики, которые актуальны в этом сезоне. А юбка-тюльпан имела эффект объема. Муцениеце сделала акцент на стройных и загорелых ногах. Образ дополнили босоножки в тон на устойчивом каблуке и нежные сережки в виде цветков.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Примечательно, что подобные наряды в тренде. Этим летом такие же платья носят Виктория Лопырева, Стеша Маликова и другие звезды. «Красотка», «Какое воздушное, сказочное платье», «Ваш стиль идеален», «Прекрасно выглядите, Агата», «Эти ноги нужно показывать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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