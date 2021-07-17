 «Хочу такой!»: Анфиса Чехова поддержала тренд на пижамные костюмы

Телеведущая использует их не только для сна.

Ведущая программы «Как выйти замуж» Анфиса Чехова похвасталась обновкой из шелка. Примечательно, что такой аутфит стал ультрамодным в этом сезоне.

Уже давно артисты отдают предпочтение бельевому стилю. Они пополняют гардеробы платьями-комбинациями, добавляют к топам больше кружева. А недавно и вовсе стали ходить по улицам в пижамах. Фэшн-эксперты одобряют такой выбор.

Поэтому модница Чехова недавно продемонстрировала шелковый пижамный костюм. В нем знаменитость прогулялась по виноградникам Калифорнии.

«Весь сегодняшний день я провела в Напе, регионе, где выращивают виноград и делают вкуснейшее калифорнийское вино», — рассказала Анфиса.

Ее пижама для улицы была выполнена из шелка песочного цвета. Поклонники обратили внимание на необычный принт изделия. Костюм Чеховой будто был разрисован ручкой. Фанаты завалили Анфису расспросами о том, где она приобрела такую модную вещицу:

«Хочу этот костюмчик, где можно взять?», «А где такие костюмчики продают?», «Прикольная пижама», «Пижама отличная! Выпей там за меня калифорнийского шардоне!», «Хочу такой костюм!», «Шикарный костюмчик», «Какие теплые и солнечные фото, как и Вы сама, Анфиса».

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