«Роскошь!»: Боярская подчеркнула загар жилетом лимонного оттенка

Елизавета Боярская поддержала тренд на монохромные оттенки в одежде. Актриса выбрала жилет лимонного оттенка, который подчеркнул ее яркий загар. Снимком поделилась в своем Instagram. Звезда порадовалась прекрасному лету, отметив, что в мыслях у нее долгожданный отпуск.

«Ну, вот и середина лета. Быстренько, но зато какое лето! Роскошь! Прям как в детстве! Только в детстве были каникулы, а сейчас рабочие будни идут чередой. Ну что ж, будем трудиться, держа в мыслях перспективу долгожданного отдыха!» — написала Боярская.

Напомним, что Елизавета более десяти лет замужем за актером Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двух сыновей.

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