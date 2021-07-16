«Смотрелось бы более привлекательно»: стилист оценила наряд певицы Пелагеи в стиле кантри

По мнению фэшн-блогера Кристины Стець, в образе звезды есть небольшой недочет, который устраняется легким движением руки.

Певица Пелагея к своим 35 годам добилась всего, о чем только можно мечтать. Она невероятно талантливая вокалистка, одна из самых любимых публикой наставников шоу «Голос», заботливая мамочка очаровательной дочки Таисии. У известной певицы много друзей. Все они стали гостями недавней вечеринки, которую Пелагея устроила по случаю своей круглой даты.

Исполнительница аутентичных народных песен показала, что умеет веселиться и отрываться от души. Пелагея задавала тон своему празднику, и всем ее гостям было комфортно рядом с виновницей торжества.

В честь праздника Пелагея предстала в белом платье в пол в стиле кантри, с декольте и корсетом.

Фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Кристина Стець прокомментировала необычный наряд звезды, найдя его довольно удачным и посоветовав, что можно было бы улучшить в этом образе Пелагеи.

«Вечеринка певицы в стиле кантри, и образ подобран гармонично, — отметила Кристина Стець в беседе с Teleprogramma.pro. — Именинница выбрала белый цвет платья, дополнив его корсетом (актуальный аксессуар, подчеркивающий достоинства и скрывающий недостатки). Привлекают внимание открытые плечи и акцент на декольте. Волосы Пелагеи распущенные, но если бы она их собрала, приподняв вверх, это смотрелось бы более привлекательно. Дополнительных аксессуаров этот образ не требует, поскольку в нем присутствует украшенный корсет».

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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