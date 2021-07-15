«Не лучший вариант»: Анна Бузова нарвалась на критику имидж-стилиста, примерив короткие шорты из денима

Анна Бузова — младшая сестра Ольги Бузовой, модель и блогер. В своем Instagram, который не настолько популярен, как у ее звездной родственницы, она тоже делится моментами жизни и самыми разными модными образами. На этот раз девушка запечатлелась в коротких шортах и рубашке, чем вызвала критику имидж-стилиста. Эксперт портала Teleprogramma.pro Диана Руссо отметила, что образ неудачный.

«Короткие джинсовые шорты — не лучший вариант для города. Такую модель лучше оставить для моря и пляжа. Для города же сейчас есть масса альтернативных вариантов, которые будут выглядеть стильно и не вульгарно. Свое внимание стоит обратить на более удлиненные модели или бермуды. Что касается цвета, то яркие и насыщенные цвета в этом сезоне несомненно актуальны. Но с такими оттенками стоить быть осторожным. Дело в том, что яркие, особенно неоновые цвета, имеют свойство дешевить образ, если вещь не самого хорошего качества или образ в целом собран неудачно», — сказала Руссо.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо – имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля . Опыт работы в сфере моды и стиля — пять лет.