В лучах заката: Карпович в струящемся платье в пол и соломенной шляпе позировала в поле

Мирослава Карпович давно снимается в кино. Роль в сериале «Папины дочки» сделала ее известной. Однако после окончания проекта она пробовала силы еще и как модель. Теперь девушка играет в театре, а также участвует в фотосессиях. А в прошлом году она стала встречаться с Павлом Прилучным. Первое время свой роман они не афишировали, но теперь живут вместе. А недавно пара вернулась с Мальдив.

Этим летом Карпович решила пополнить свой альбом. Также она то и дело хвастается новыми образами. Недавно актриса запечатлелась на лодке в мини-платье с актуальным гороховым принтом. А накануне девушка целый день посвятила съемке. Она примерила несколько летних образов, но один из них оказался наиболее ярким. Мирослава предстала в поле с колосьями пшеницы в лучах заката.

Она облачилась в платье в пол белого цвета с неброским узором. Актриса дополнила лук плетеной шляпкой и сумкой-корзинкой, в которой были зелень и овощи. Для удобства она надела кроссовки. Карпович изящно подпрыгивала и позировала, демонстрируя наряд во всей красе. Платье подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

«Очень мило», «Такая роскошная», «Это прям ваш образ», «Выглядишь чудесно», «Платье просто бомбическое», «Такая нежная и хрупкая», «Девушка из села, но самая очаровательная», «Как же вам идет все это», «Наряд крутой, пастушка из сказки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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