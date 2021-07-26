Тиары, броши, ожерелья: любимые и самые роскошные драгоценности Елизаветы II

Некоторые были сделаны специально для нее, а некоторым уже более сотни лет.

Британская королева Елизавета II – одна из самых известных и обсуждаемых женщин современности. В апреле ей исполнилось 95 лет, а она по-прежнему вызывает восторг буквально каждым своим действием, будь то езда за рулем внедорожника или конные прогулки верхом.

Наряды и аксессуары Елизаветы II заставляют сердца самых ярых шопоголиков и ювелиров биться в разы чаще. Бриллианты, жемчуг, рубины, сапфиры и ряд других драгоценных камней усыпают броши, колье, тиары, браслеты и серьги. Teleprogramma.pro предлагает взглянуть на самые дорогие и изысканные украшения Елизаветы II.

Императорская государственная корона

Самый важный и драгоценный аксессуар королевы Елизаветы II – императорская государственная корона. Впервые ей короновали Георга VI. Она была создана в 1937 году из 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 269 жемчужин. Весит такое сокровище более килограмма и носить ее на голове нелегко во всех смыслах слова.

Владимирская тиара

Владимирская тиара – одна из фаворитов королевы. Непростая история этого украшения из 15 бриллиантовых колец с каплевидными жемчужинами начинается еще в 1874 году. Тогда князь Владимир Александрович подарил ее своей невесте Марии Павловне.

После ее смерти драгоценность передали ее дочери – Елене Владимировне, а уже она в 1921 году продала ее Марии Текской – бабушке Елизаветы II за 28 тысяч фунтов стерлингов. Британские монархи доработали тиару на свой вкус – жемчужины можно снимать, а на их место ставить изумруды.

Государственная тиара

Государственную тиару Елизаветы II также называют еще бриллиантовой тиарой, причем, не просто так. Она изготовлена из 1400 бриллиантов, а в середине переднего креста находится бледно-желтый бриллиант размером четыре карата. Основание состоит из двух рядов жемчужин. Пожалуй, эта тиара королевы — одна из самых узнаваемых.

Именно в ней Елизавета II запечатлена на всех купюрах и марках. История гласит, что изготовили ее еще в 1820 году для Георга IV, а передает она глубокий символизм. В рисунке украшения можно увидеть символы Англии, Ирландии и Шотландии — розы, трилистника и чертополоха соответственно.

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Тиара девушек Великобритании и Северной Ирландии

История этой тиары из коллекции Елизаветы II тоже весьма интересна. Еще в 1893 Комитет девушек Великобритании и Северной Ирландии решил преподнести тиару в качестве свадебного подарка Марии Текской и Георгу V — бабушки и дедушки нынешней королевы. Украшение они купили за пять тысяч фунтов стерлингов у Garrard & Co.

Елизавета II получила ее в качестве подарка уже в день своей свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Правда, изначально тиара была украшена 13 жемчужинами, но потом королева Мария решила, что бриллианты в ней будут смотреться гармоничнее.

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Тиара «Кокошник»

Это украшение в личную коллекцию Елизавета II получила в 1953 году от своей бабушки. Тиару, созданную ювелирами Garrard & Сo для Александры Уэльской в 1888 году, из белого и желтого золота украшают более чем 400 бриллиантов. Принцесса всегда мечтала получить украшение такое же, которое носила ее сестра Мария Федоровна. Желание исполнилось в тот день, когда Александра и Эдуард VII отмечали серебряную свадьбу.

Викторианский набор

Сапфиры — любимые драгоценные камни королевы. Об этом знал ее отец, король Георг VI, и заранее позаботился о том, чтобы преподнести дочери роскошный свадебный подарок. Так, в день бракосочетания Елизавета II стала обладательницей умопомрачительного набора из серег и ожерелья, выполненного в викторианском стиле. Позже королева решила дополнить комплект диадемой и браслетом — ювелиры выполнили ее желание.

Бразильский набор

Один из самых дорогих комплектов в коллекции Елизаветы II — бразильский набор. Украшения были ей подарены в день коронации правительством Бразилии. Крупные лазурные камни в бриллиантовом обрамлении настолько приглянулись королеве, что через четыре года она заказала еще и тиару с такими же камнями. И на этот раз ювелиры угодили королеве.

Брошь-скарабей

Одно из самых романтических, а значит, и самых любимых украшений королевы — брошь-скарабей. Это подарок от любимого мужа, принца Филиппа, который Елизавета получила в 1996 году. Аксессуар выполнен из золота, бриллиантов и рубинов. На публике с ней королева появлялась всего несколько раз.

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Брошь «Узелки любви»

Бриллиантовая брошь в форме банта с символичным названием была прикреплена к наряду королевы в день свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Аксессуар достался ей от королевы Марии в 1953-м.

Брошь «Звезда Жардин»

Еще одна бриллиантовая брошь в виде восьмиконечной звезды также стала одним из любимых аксессуаров королевы. Это подарок придворной дамы, леди Жардин, который Елизавета II получила в 1981 году. Украшают брошь 66 бриллиантов разной величины.

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