«Заменить рубашку»: стилист указала на недочет в образе Долиной, подчеркнувшей фигуру в облегающем наряде

Елена Бестави дала рекомендацию, каким образом можно улучшить силуэт и визуально выглядеть еще стройнее.

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина несколько дней провела в Сочи на Красной Поляне, где с 1 по 11 июля проходил форум Леонида Агутина. Это творческий фестиваль, помогающий открывать новые имена.

За это время Лариса Александровна успела не только услышать прекрасные голоса, дать мастер-классы, выступить на сцене, но и продемонстрировать несколько аутфитов.

«Готовлюсь к выходу на сцену! Такие дети классные, которые со мной будут петь «Говори» — песню Леонида Агутина. Так заряжают, такая от них энергия», — написала Лариса Долина в одном из своих постов.

В кадре певица предстала в черном платье с прозрачными вставками, грубых ботинках и белой рубашке.

«Вот это платье! Класс просто», «Стиляга», «Платье красивое и total look очень эффектно смотрелся на сцене!» — сделали комплименты Ларисе Долиной ее подписчики.

С мнением поклонников певицы по большей части согласна и модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави. Она нашла образ Ларисы Долиной трендовым, но все-таки сделала одну важную ремарку по поводу белой рубашки.

«Мне нравится этот образ: он модный и актуальный. Единственное, что можно подкорректировать — заменить рубашку, — отметила Елена Бестави в беседе с Teleprogramma.pro. — Модель без удлиненной спинки смотрелась бы лучше за счет не ломанной, а ровной линии. А еще я бы завязала ее немного выше. Что бы нам это дало? Белая рубашка на черном фоне создаст четкую диагональ, что визуально сделает силуэт стройнее и выше. Сочетание аксессуаров в золоте и серебре выглядит здорово. Микс цепей разного вида в моде в этом сезоне».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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