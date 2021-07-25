Целое состояние: самые дорогие украшения Кейт Миддлтон

В ноябре 2010 года жизнь Кейт Миддлтон круто перевернулась. Практически после десяти лет отношений с наследником британского престола, принцем Уильямом, она услышала заветное предложение руки и сердца. В тот день на ее безымянном пальце появилось кольцо с сапфиром, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

В апреле 2011-го Кейт стала женой Уильяма и получила королевский титул — герцогини Кембриджской. Он предусматривает не только казалось бы беззаботную жизнь, частые мероприятия, поездки по всему миру, и брендовые аутфиты, но и по истине королевские украшения. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить самые дорогие аксессуары Кейт Миддлтон.

Помолвочное кольцо с сапфиром – 550 000 долларов

Умопомрачительное кольцо с овальным сапфиром в 12 карат и 14 бриллиантами в белом золоте когда-то носила принцесса Диана. Его отличие от других королевских драгоценностей в том, что оно не было изготовлено на заказ. В 1981 году принц Чарльз сделал Диане, которая еще не была избалована драгоценностями, подарок. В Виндзорский замок он пригласил ювелиров Garrard, которых попросил привезти с собой все самые лучшие украшения.

Диана сразу же выбрала сияющий сапфир, потому что это был ее самый любимый камень. После развода с будущим королем, который случился в 1996-м, она передала кольцо и ряд других украшений королевской семье. А после ее смерти владельцем кольца стал принц Гарри.

Он решил взять его в память о матери, в то время, как принц Уильям тогда взял золотые часы. Когда он решил сделать Кейт предложение, то Гарри передал кольцо брату. Кстати, неизвестно, как сложилась бы судьба аксессуара, если бы герцог Сассекский женился раньше.

Тиара королевы Марии – 1 000 000 долларов

Одна из самых дорогих тиар британской королевы периодически появляется на голове Кейт Миддлтон. 19 жемчужин, 19 алмазных арок и столько же алмазных шипов – вся эта красота принадлежала еще королеве Марии. В 1914 году она заказала ее у Garrard & Co, а позже передала своей внучке Елизавете II.

Королева, в свою очередь, подарила тиару принцессе Диане в день ее свадьбы с принцем Чарльзом, а позже ее стала надевать Кейт. Герцогиню в этом украшении видели несколько раз, в том числе на дипломатическом ужине в Букингемском дворце в декабре 2015 и ужине с испанскими монархами в июле 2017-го.

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Браслет королевы Марии – 345 000 долларов

Queen Mary’s Diamond Choker Bracelet – еще одно украшение Кейт, доставшееся ей от королевы Марии. Его герцогиня Кембриджская надевала на дипломатических приемах в 2016 и 2018 годах. Примечательно, что аксессуар был переделан из чокера бабушки Елизаветы II еще в начале прошлого века. Королева-мать носила украшение из бриллиантов уже как браслет.

Набор Cartier – 160 000 долларов

На олимпийских играх в Лондоне Кейт появилась в украшении Cartier. Массивное ожерелье из переплетенных колец, как символ Олимпиады, были изготовлены из белого, желтого и розового золота. Его цена составляет 71 тысячу долларов. Набор с серьгами стоит намного дороже. Об этом пишет Style.

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