Как Тодоренко, Чехова и другие звезды проводят лето
Видео
Пять стильных летних образов для офиса
Видео

«Неужели из бисера?»: Кейт Миддлтон удивила британцев необычными массивными серьгами

В этом украшении герцогиня появилась на финальном матче Евро-2020.

«Неужели из бисера?»: Кейт Миддлтон удивила британцев необычными массивными серьгами
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Минувшее воскресенье для Кейт Миддлтон стало насыщенным на спортивные события. Сначала герцогиня Кембриджская вместе со своим отцом побывала на финальном матче Уимблдона. А после вместе с мужем и старшим сыном пришла поддержать сборную Англии по футболу в финале Евро-2020.

На трибуне Кейт появилась в белоснежном жакете и топе, а также массивных красных серьгах. Специалисты отметили, что таким образом она отдала дань цветам сборной — белому и красному.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

«Как всегда, великолепно! Неужели они из бисера? Какие шикарные!» — обсуждали в Сети аксессуар Кейт.

Серьги лондонского бренда Blaiz выполнены из бисера и стоят 90 долларов (почти 6700 рублей). Известно, что бутик этой компании находится недалеко от Кенсингтонского дворца, куда, может быть, Кейт заглядывает лично. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Смотрите также:

 

Тэги

Кейт и УильямКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостимода и стиль