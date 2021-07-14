«Неужели из бисера?»: Кейт Миддлтон удивила британцев необычными массивными серьгами

В этом украшении герцогиня появилась на финальном матче Евро-2020.

Минувшее воскресенье для Кейт Миддлтон стало насыщенным на спортивные события. Сначала герцогиня Кембриджская вместе со своим отцом побывала на финальном матче Уимблдона. А после вместе с мужем и старшим сыном пришла поддержать сборную Англии по футболу в финале Евро-2020.

На трибуне Кейт появилась в белоснежном жакете и топе, а также массивных красных серьгах. Специалисты отметили, что таким образом она отдала дань цветам сборной — белому и красному.

«Как всегда, великолепно! Неужели они из бисера? Какие шикарные!» — обсуждали в Сети аксессуар Кейт.

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Серьги лондонского бренда Blaiz выполнены из бисера и стоят 90 долларов (почти 6700 рублей). Известно, что бутик этой компании находится недалеко от Кенсингтонского дворца, куда, может быть, Кейт заглядывает лично. Об этом пишет Harpers Bazaar.

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