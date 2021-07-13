«Как можно быть такой красивой»: Лопырева примерила силуэтное платье оттенка Барби

Виктория Лопырева недавно снова прилетела в Москву. Она обожает путешествовать. Даже после рождения сына Марко Лео блондинка не стала меньше летать на самолетах. Она постоянно посещает теплые страны. В прошлом году девушка почти не покидала Дубай, а теперь отдохнула в Турции. Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» при этом всегда находит время на фотосессии и светские рауты.

Свой гардероб Лопырева пополняет очень часто. Каждый сезон она следит за трендами. Девушка любит каблуки, а также вечерние платья. Перед очередным отпуском модель решила устроить шопинг. Она в пудровых шортах и топе отправилась в бутик, где выбрала себе несколько ярких образов.

«Сейчас покажу вам несколько платьев. Мои фавориты просто! Я считаю, что срочно нужно наряжаться. Вот такая красота самых разных цветов, фасонов. Вау!» — поделилась звезда.

Виктории приглянулись два платья в нежно-розовом и насыщенном цвете Барби. Но первым она решила примерить силуэтное платье голубого цвета с эффектом мерцания. Модель продефилировала по залу, показав свой наряд. Потом светская львица все же облачилась в розовое платье. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Мюли на каблуке дополняли образ знаменитости.

«Вот очень нежный цвет. На эту жару, которая сейчас. Ну и, конечно, фуксия мне очень нравится», — поделилась блондинка. «Как можно быть такой красивой», — восхитилась дизайнер.

Поклонники тоже остались в восторге от того, как выглядит девушка. Многие осыпали ее комплиментами.

Смотрите также: