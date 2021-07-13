Акцент на загар: поправившаяся Бузова в черном платье оверсайз скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова уже давно является одной из самых обсуждаемых персон в России. Она стала телеведущей и певицей, но при этом находит способы снова и снова поражать публику. Это лето девушка проводит очень насыщенно. Она стала главным арбитром для рекламного ролика к Евро-2020, а также сыграла на сцене МХАТа. Теперь блондинка находится в Африке, где снимается для нового проекта ТНТ.

Пока съемки проходят тайно, поэтому Ольга не делится подробностями. При этом иногда она хвастается своими нарядами. Из-за переменчивой погоды телеведущая то мерзнет, то позирует в купальнике, демонстрируя формы во всей красе. После недавней поездки в Италию она поправилась, о чем сразу призналась фанатам. Но это не мешает ей одеваться женственно. 13 июля Бузова запечатлела себя в новом луке.

Прямо на улице она станцевала в черном мини-платье оверсайз. Наряд с тонкими лямками и воланами скрыл изъяны ее фигуры. Девушка свободно двигалась. Волосы она собрала в пучок, оставив две косички у лица. Позже поверх наряда Ольга накинула джинсовую куртку.

Поклонники заметили, что она успела загореть. При этом многие сочли наряд очень удачным. «Тебе так идет блонд», «Кукольное платье», «Такая стройная в нем», «Приличный наряд, неужели», «Очень красивая», «Платье волшебное, в нем такая идеальная», — прокомментировали кадры подписчики.

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