«Неописуемой красоты»: Зара в платье в пол с глубоким декольте засветила «ложбинку греха»

Зара прославилась, когда участвовала в конкурсе «Утренняя звезда», а потом она также показала себя в шоу «Фабрика звезд». Теперь певица с эффектной восточной внешностью продолжает строить карьеру на сцене. Девушка уже пять лет находится в разводе и воспитывает сыновей Даниила и Максима. Это не мешает ей регулярно появляться на красных дорожках и вести светский образ жизни.

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А на днях Зара отправилась в отпуск. Она проводит жаркие летние дни в Греции. Певица обычно редко делится пляжными фото, а ее наряды по большей части элегантные и сдержанные. Но даже она на этот раз позволила себе похвастаться своей женственностью. Поверх купальника артистка надела струящееся платье в пол с глубоким декольте. Шляпка и плетеная сумка дополнили ее пляжный лук.

37-летняя певица засветила роскошный бюст. Более того, она успела загореть и намазала кожу маслом. Зара грациозно позировала на одной из улиц курорта.

«Красное настроение», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. «Великолепный образ! Зара — ты прекрасна! Lady in red», «Прямо фарфоровая статуэтка», «Красота в вас и вокруг», «Какая красивая туника и шляпка», «Шикарный образ, вы прекрасны!», «Роскошь красок», «Неописуемой красоты», — прокомментировали пост подписчики.

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