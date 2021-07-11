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После изоляции: Кейт Миддлтон в ярко-зеленом платье миди и белых лодочках появилась на публике

Герцоги Кембриджские посетили финальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде.

После изоляции: Кейт Миддлтон в ярко-зеленом платье миди и белых лодочках появилась на публике
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне в Лондоне прошел финальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде. Победительницей турнира Большого шлема стала австралийка Эшли Барти. В решающем поединке она переиграла чешку Каролину Плишкову. Награду победительнице вручила Кейт Миддлтон, которая наблюдала за игрой с трибун.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На поле Центрального корта герцогиня вышла в насыщенно-зеленом платье миди Emilia Wickstead с короткими рукавами и расклешенной юбкой. Образ она дополнила белыми туфлями-лодочками и золотым браслетом.

Напомним, практическую всю неделю Кейт Миддлтон была на самоизоляции. К этой мере герцогиня прибегла из-за того, что контактировала с кем-то из зараженных коронавирусом. По этой же причине она пропустила полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором Англия обыграла Данию.

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