После изоляции: Кейт Миддлтон в ярко-зеленом платье миди и белых лодочках появилась на публике

Накануне в Лондоне прошел финальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде. Победительницей турнира Большого шлема стала австралийка Эшли Барти. В решающем поединке она переиграла чешку Каролину Плишкову. Награду победительнице вручила Кейт Миддлтон, которая наблюдала за игрой с трибун.

На поле Центрального корта герцогиня вышла в насыщенно-зеленом платье миди Emilia Wickstead с короткими рукавами и расклешенной юбкой. Образ она дополнила белыми туфлями-лодочками и золотым браслетом.

Напомним, практическую всю неделю Кейт Миддлтон была на самоизоляции. К этой мере герцогиня прибегла из-за того, что контактировала с кем-то из зараженных коронавирусом. По этой же причине она пропустила полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором Англия обыграла Данию.

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