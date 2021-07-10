«Симпатичная»: Наталья Бардо показала микс черного и розового в одном образе

Жена режиссера Мариуса Вайсберга — Наталья Бардо — опубликовала на личной странице в Instagram свежее фото личной новинки модного дома Louis Vuitton. Примечательно, что сумочка этого бренда оказалась актуального розового цвета.

Напомним, в последнее время звезды российского шоу-бизнеса все чаще выбирают для своих аутфитов розовый цвет. Недавно трендовой рубашкой в розовую клетку похвасталась исполнительница Инна Маликова. Она скомбинировала актуальный верх с молочными шортами.

Что касается фэшн-наряда Бардо, актриса использовала не светлые оттенки, а темные для комбинации с розовым. Наталья надела черные брюки-палаццо. К ним знаменитость добавила нежно-розовую блузку с отложным воротничком и пышными рукавами. Также свою роль сыграли аксессуары. Правильно подобранные квадратные черные очки, сумочка в виде мини-шоппера бледного розового цвета — все это завершило образ Бардо. Артистка встала на каблуки. Остроносые туфли тоже были окрашены в модный цвет сахарной ваты.

Поклонники актрисы остались в восторге от фэшн-решения Натальи:

«Клевая, розовые кроссы надо, не туфли только», «Шикарная»,«Конфетка», «Симпатичная», «Очень красивая».

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