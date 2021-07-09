«Привлекает внимание»: Анфиса Чехова показала, как правильно носить пижамный костюм

Анфиса Чехова любит примерять самые разные образы и активно следит за трендами. На этот раз телеведущая примерила пижамный костюм, чем впечатлила эксперта портала Teleprogramma.pro, стилиста Юлию Люгай.

«Костюм в пижамном стиле привлекает внимание окружающих, такие костюмы всегда смотрятся эффектно, стильно и выигрышно. Но здесь главное правильно преподнести пижамной костюм, иначе может показаться, что вы только что проснулись и выбежали из дома в том, что было. Прическа, макияж, выбор аксессуаров и обуви должны быть безупречными. Могу сказать, что Анфиса Чехова с легкостью справилась с задачей и собрала гармоничный аутфит для прогулки по городу», — отметила Люгай.

Аутфит Анфиса разбавила яркими летними красками, добавив контрастную сумку в ярко-розовом цвете.

«Чтобы пижамный комплект выглядел гармонично, Анфиса выбрала открытые босоножки на каблуке телесного оттенка, чтобы не перегружать и без того яркий образ. При этом обратите внимание, как замечательно поддерживают телесную гамму в ансамбле очки и волосы Анфисы, что создает баланс в образе. Может быть, я поспорила бы с моделью сумки для этого образа, отдав предпочтение более лаконичному дизайну, но в целом получилось интересно!», — сказала Люгай.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай – стилист-имиджмейкер. Закончила школу творческих профессий Talentsy (курс стилист-имиджмейкер), курс «Я-fashion блогер», школу Карины Нигай, Stylehunter School от Лины Дембиковой, курс Fashion styling. Имеет два высших образования. Опыт работы в сфере моды – полтора года.

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