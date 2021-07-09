«Афинские прогулки»: загорелая Нетребко в «морском» сарафане позировала с Киркоровым

Анна Нетребко любит путешествовать. Только недавно она прогуливалась по улицам Санкт-Петербурга и родного Краснодара, а теперь вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном наслаждается пейзажами Греции. В Афинах они встретились с Филиппом Киркоровым, который тоже решил отдохнуть в Греции. Снимками оперная дива поделилась в своем Instagram.

«Афинские прогулки. Арбузы, сыр и греческий салат — это вещь!» — написала Нетребко.

На снимках Анна позировала в сарафане с «морским» принтом. Который подчеркнул ее свежий загар.

«Какие классные в обычной обстановке – красивые! Красавица! Филипп знает, где гулять! Спасибо, что делитесь такими фото», — писали пользователи Сети.

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