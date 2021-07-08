«Чудо-девочка»: Пелагея нарядила подросшую дочь от Телегина в сарафан и косынку лазурного оттенка

В этом году Таисии исполнилось четыре года.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин стали родителями в 2017-м. На свет появилась девочка, которую назвали Таисия. В прошлом году пара официально развелась, девочка осталась жить со звездной мамой. Этой зимой малышке исполнилось четыре года. Но несмотря на столь юный возраст, она растет настоящей модницей. В Instagram артистки появился снимок, на котором Таисия позировала в сарафане и косынке лазурного оттенка.

«Цените каждый момент со своими близкими, пусть все будет хорошо у всех!», — написала артистка, поздравив своих фанатов с днем семьи, любви и верности.

Подписчики засыпали маму и дочь комментариями.

«Чудо-девочка! Красавицы! Прекрасная дочка! Наши самые любимые!», — писали пользователи Сети.

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