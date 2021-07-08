Стиль леди: Водянова в молочных шортах-бермудах и укороченном жакете снялась в фотосессии

Модель во время Недели моды в Париже снялась для бренда Ruslan Baginskiy. Она предстала в изысканном летнем образе.

Наталья Водянова является известной русской моделью. С 17 лет она начала строить карьеру и теперь дружит с именитыми модельерами. Живет девушка в Париже, где уже давно обосновалась со своими детьми. Она растит Лукаса, Неву и Виктора от первого брака с британским аристократом. А последние 10 лет рядом с моделью находится ее возлюбленный Антуан Арно. Лишь в прошлом году пара поженилась, хоть у них уже двое общих сыновей — Максим и Роман.

Недавно в Париже стартовала Неделя высокой моды. На показах люксовых брендов отметились: Яна Рудковская, Рената Литвинова, Светлана Лобода и другие известные персоны. А вот Водянова снялась в фильме дизайнера Ульяны Сергеенко, которая решила представить новые наряды на экране. Оказалось, что девушка не сидит дома. Накануне она также снялась в фотосессии. Она примерила наряды бренда Ruslan Baginskiy.

На кадрах со съемки Наталья позировала в молочном костюме с шортами-бермудами и укороченным жакетом. белая блузка с широким воротом дополняла лук. Изюминкой образа стала широкополая соломенная шляпка. Она также примерила другой головной убор с более аккуратными полями.

Летний изысканный лук подчеркнул стройные ноги модели. Она с радостью позировала перед камерой. Поклонники пришли в восторг от увиденного. «Идеальная», «Как загадочно и красиво!», «Какое необыкновенное волшебство!», «Наталья, вы просто зачаровали!», «Такой изыск», «Как хорош наряд, прям леди», «Эти шляпки идеальны», — прокомментировали пост подписчики.

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