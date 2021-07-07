Скромная модница: Кудрявцева засняла дочку в клетчатом платье на отдыхе

Лера Кудрявцева уже давно счастлива в браке с Игорем Макаровым. Они живут в загородном доме, куда телеведущая никого не пускает кроме родни. Пара воспитывает дочку Марию. Также в гости к ним приезжает сын блондинки от первого брака Жан, который растит ее внука Льва. Обычно Кудрявцева много работает и едва находит время на отдых. Но этим летом она взяла отпуск и отправилась в Сочи, где отдала наследницу в балетный лагерь.

Днем Лера водит девочку на занятия. Марии понравилось танцевать в пачке. С нежностью наблюдает за наследницей и Макаров, который тоже прилетел на курорт. Вечерами звездная семья гуляет или катается на велосипедах. Также они ходят на дискотеки при отеле. А 7 июля Кудрявцева побывала на шоу, которое прошло в лагере, а также устроила дочке целую фотосессию на Роза Хутор. Малышка оказалась очень похожа на папу.

А в номере блондинка снова сняла Марию. Она нарядила девочку в платье свободного кроя с модным клетчатым принтом «виши» и рукавами-фонариками. Наряд украшала вышивка. Розовые сандалии сочетались с резинками в волосах по цвету. Дочка Леры увлеченно пускала мыльные пузыри.

Позже в этом наряде девочка села кушать. Она лакомилась овощами и гречкой. Двухлетняя малышка уже умеет пользоваться столовыми приборами. Поклонники умилились тому, как разговаривает кроха. Многие также отметили, что она настоящая модница, как и мама, которая на работе всегда предстает в актуальных луках. Мария, к слову, вела себя очень скромно. Кудрявцева ранее признавалась, что девочка растет стеснительной.

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