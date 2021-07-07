Волочкова в комбинезоне, как у Ковальчук, пустилась в пляс на площади Астрахани

Анастасия Волочкова приехала в Астрахань. В городе балерину встретили танцами прямо на центральной площади. Такому приему она была настолько рада, что сама пустилась в пляс. Кадрами поделилась в своем Instagram.

«Вот так меня встречают в Астрахани мои друзья!», — написала Волочкова.

Блондинка выбрала комбинезон салатового оттенка, поддержав тренд на монохром. В подобном аутфите ранее отметилась певица Юлия Ковальчук.

«Спасибо, что не в одних трусах. Танцы – это не ваше! Каждый живет в своей реальности», — писали пользователи Сети.

Напомним, в мае Анастасия объявила о расставании со своим возлюбленным по имени Олег. Это произошло по возвращению пары с Мальдив. После этого Волочкова решила подать в суд на Большой театр, а также сдать квартиру в центре Санкт-Петербурга в аренду.

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