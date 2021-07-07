«Как школьница»: Лопырева в юбке плиссе блеснула «бесконечными» ногами

Виктория Лопырева – большая поклонница футбола уже много лет. Блондинка была послом чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. Сна она назвала в честь футболиста Лионеля Месси, а теперь не пропускает матчи чемпионата Европы. В день, когда в полуфинале турнира встретились сборные Италии и Испании, модель болела за итальянцев. В своем Instagram она опубликовала фото, на которых позировала в юбке плиссе ярко-синего цвета и белом джемпере. Цветовое решение своего аутфита подобрала с акцентом на цвета сборной Италии по футболу – сине-белые.

«Уверена, Скуадра Адзурра способна взять реванш за финал ЕВРО2012 и привезти кубок в Рим», — написала Лопырева.

Фанаты отреагировали на фото.

«Прям как школьница! Какая красивая! Огонь фото! Красотка!», — писали пользователи Сети.

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