«Смотрится идеально!»: Куркова в нежно-голубом сарафане подчеркнула хрупкую фигуру на отдыхе

Актриса с коллегами провела время на природе в женственном наряде, который оценила имидж-стилист Алсу Арна.

Равшана Куркова давно полюбилась многим зрителям. В копилке девушки множество ярких ролей. Она снималась в фильмах «Мамы», «Чернобыль», сериале «А у нас во дворе». Актриса редко рассказывает о личной жизни. Она регулярно снимается в разных проектах и участвует в фотосессиях. Девушка обладает яркой внешностью. В 40 лет она обладает стройной и подтянутой фигурой, звезда не скрывает, что прилагает усилия, чтобы так выглядеть.

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Накануне Равшана смогла насладиться летом. Она отправилась с коллегами на природу. При этом актриса облачилась в модный и женственный наряд. Она предстала в сарафане миди нежно-голубого цвета с ненавязчивым принтом. Наряд на тонких бретельках подчеркнул ее талию. Куркова собрала волосы в два пучка и сделала едва заметный макияж.

«С кем хорошо работать, с теми и отдыхать отлично. Команда „Чайка“ в неполном составе», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие одарили ее комплиментами. «Платье у вас красивое», «Равшана — вечная студентка», «Какие все красивые», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Равшана в голубом сарафане смотрится идеально! В условиях мероприятия, это непринужденная обстановка, плюс теплая погода. Сарафан в длине миди говорит об элегантности, а тонкие бретели подчеркивают хрупкость и нежность Равшаны. Задора и даже детскости придает необычная укладка и конечно улыбка, как восклицательный знак. Это подтверждает то, что актриса всегда выглядит уместно и соблюдает дресс-код. Я считаю, что ее можно назвать даже иконой стиля для среднего поколения России», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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