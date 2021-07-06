Акцент на талию: Валерия в юбке макси с цветочным принтом и белых мюлях предстала на природе

Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным оказалась далеко от Москвы, ради съемок с Константином Ивлевым.

Валерия в этом году стала бабушкой. У ее сына Арсения и невестки Лианы родилась дочка Селин. Для певицы это первая внучка, поэтому к малышке она относится очень трепетно. При этом даже муж Иосиф Пригожин отмечает, что она выглядит гораздо моложе своих лет и новый статус с ней не вяжется. Артистка следит за фигурой и привыкла женственно одеваться. На сцене ее можно увидеть как в вечерних платьях, так и мерцающих костюмах.

В обычной жизни Валерия тоже часто одевается элегантно, но летом позволяет себе носить и простые наряды. Певица недавно увиделась с родными. При этом она надела платье в цветочек с ярким воротником. А вот 6 июля артистка покинула Москву вместе с мужем. Они поделились кадрами из поля, на фоне которого видна была старинная церковь. Валерия предстала в белой футболке и юбке макси с цветочным принтом кремово-желтого цвета. Пояс подчеркивал талию, а белые мюли дополняли лук.

«Потерялась?» — написала она.

Однако позже певица сделала фото не только с Пригожиным, но и Константином Ивлевым. Оказалось, что они приехали в село ради съемок.

«Не такая уж и адская дегустация на выездной сессии „Адской кухни“ с Константином Ивлевым», — заверила звезда.

Поклонники оценили образ артистки. Многие отметили, что наряд ее украсил. «Валерия красотка, конфетка», «Валерия леди номер 1», «Люблю такие юбки», «Вы шикарно выглядите», «И кто скажет, что вам 53?», «Люблю простые образы», «Вам к лицу такой наряд», «Юбка, как у моей бабушки», — прокомментировали кадры подписчики.

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