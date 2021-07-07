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Шлейфы, «рыбья чешуя» и ультрамодный желтый: необычные наряды Каннского фестиваля-2021

Во Франции стартовал 74-й фестиваль, который на этот раз пройдет не в онлайн-режиме.

Шлейфы, «рыбья чешуя» и ультрамодный желтый: необычные наряды Каннского фестиваля-2021
Шлейфы, «рыбья чешуя» и ультрамодный желтый: какие наряды выбрали на Каннский фестиваль Хадид, Макдауэлл, Фостер и Лена Ленина. Фото: globallookpress.com/Белла Хадид

6 июля долгожданный старт был дан Каннскому кинофестивалю. В 2021 году он пройдет в офлайн-режиме, а значит, на красной дорожке будет как никогда ярко. Весь цвет мирового шоу-бизнеса, истосковавшийся за последний год по ярким событиям, предстанет во всей красе.

Teleprogramma.pro посмотрела, в чем блистали во Франции оскароносная Джоди Фостер, Белла Хадид, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл и яркая представительница российского шоу-бизнеса, писательница и бизнес-леди Лена Ленина, которая традиционно поражает публику своей необычной прической.

Джоди Фостер

Знаменитая актриса пришла на открытие фестиваля в наряде от Givenchy и бриллиантах. Лаконичное и сдержанное платье украшено металлическими элементами. Стилисты полагают, что они скоро проникнут на все светские мероприятия, равно как и вырезы в самых неожиданных местах.

Джоди Фостер
Джоди Фостер. Фото: globallookpress.com

Джессика Честейн

Американская актриса выбрала для фестиваля классическое вечернее платье с корсетом. Выполненная в виде сердца линия декольте добавила трогательности образу и отлично сочетается с ожерельем. Наряд принадлежит люксовой французской марке Dior.

Джессика Честейн
Джессика Честейн. Фото: globallookpress.com

Кэндис Свейнпол

Южноафриканская модель,  известная как один из «ангелов» компании Victoria’s Secret, появилась на красной дорожке в невесомом комбинезоне с притягательным декольте от бренда Etro. Модный оттенок розового золота и струящиеся рукава добавили образу загадочности.

 

Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол, модель. Фото: globallookpress.com

Белла Хадид

Супермодель очень ценит винтажные наряды и старается появляться на светских мероприятиях именно в них. На этот раз она предпочла светлое облегающее платье в пол с контрастным черным шлейфом от бренда Jean Paul Gaultier — коллекция 2002 года.

Белла Хадид 
Белла Хадид. Фото: globallookpress.com

Фархана Боди

Платье Фарханы Боди, арабской манекенщицы индийского происхождения, вызвало восторг толпы. Желтый наряд, выполненный из вспененной ткани стал одним из самых примечательных на красной дорожке. Стоит отметить, что желтый цвет один из самых популярных в 2021 году.

Фархана Боди
Фархана Боди. Фото: globallookpress.com

Марион Котийяр

Французская актриса Марион Котийяр прошлась по набережной Круазет в серебристом платье люксового модного дома Chanel. В Сети уже сравнивают наряд с рыбьей чешуей или фольгой.

Марион Котийяр
Марион Котийяр. Фото: globallookpress.com

Хелен Миррен

Английская актриса и лауреат премии «Оскар» тоже отдала предпочтение желтому цвету. Сдержанное платье с квадратным вырезом дополняет винтажное ожерелье.

Хелен Миррен
Хелен Миррен. Фото: globallookpress.com

Карла Бруни

Среди актеров на красной дорожке была замечена экс-первая леди Франции и жена Николя Саркози — Карла Бруни. Модель в очередной раз продемонстрировала истинный французский шик и тонкий вкус.

Образ, к которому сложно что-то добавить.

Карла Бруни
Карла Бруни. Фото: globallookpress.com

Энди Макдауэлл

63-летняя актриса сделала ставку на серебристый цвет. Платье актрисы оказалось почти одного тона с ее волосом.  Еще одна характерная деталь — Макдауэл почти не стала маскировать возрастные признаки.

Энди Макдауэлл
Энди Макдауэлл. Фото: globallookpress.com

Лена Ленина

Россиянка не пропускает ни один Каннский фестиваль. И каждый раз ее экстравагантные прически поражают чопорную французскую публику.

На этот раз бизнес-леди и писательница предпочла серебристый наряд, который, по ее мнению, делает ее похожей на Снежную королеву. Образ она дополнила ювелирными украшениями российского дизайнера. И, конечно же, не пожалела времени на прическу. Тот случай, когда лучше один раз увидеть…

Лена Ленина
Лена Ленина. Фото: globallookpress.com

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