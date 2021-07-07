Шлейфы, «рыбья чешуя» и ультрамодный желтый: необычные наряды Каннского фестиваля-2021

Во Франции стартовал 74-й фестиваль, который на этот раз пройдет не в онлайн-режиме.

6 июля долгожданный старт был дан Каннскому кинофестивалю. В 2021 году он пройдет в офлайн-режиме, а значит, на красной дорожке будет как никогда ярко. Весь цвет мирового шоу-бизнеса, истосковавшийся за последний год по ярким событиям, предстанет во всей красе.

Teleprogramma.pro посмотрела, в чем блистали во Франции оскароносная Джоди Фостер, Белла Хадид, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл и яркая представительница российского шоу-бизнеса, писательница и бизнес-леди Лена Ленина, которая традиционно поражает публику своей необычной прической.

Джоди Фостер

Знаменитая актриса пришла на открытие фестиваля в наряде от Givenchy и бриллиантах. Лаконичное и сдержанное платье украшено металлическими элементами. Стилисты полагают, что они скоро проникнут на все светские мероприятия, равно как и вырезы в самых неожиданных местах.

Джессика Честейн

Американская актриса выбрала для фестиваля классическое вечернее платье с корсетом. Выполненная в виде сердца линия декольте добавила трогательности образу и отлично сочетается с ожерельем. Наряд принадлежит люксовой французской марке Dior.

Кэндис Свейнпол

Южноафриканская модель, известная как один из «ангелов» компании Victoria’s Secret, появилась на красной дорожке в невесомом комбинезоне с притягательным декольте от бренда Etro. Модный оттенок розового золота и струящиеся рукава добавили образу загадочности.

Белла Хадид

Супермодель очень ценит винтажные наряды и старается появляться на светских мероприятиях именно в них. На этот раз она предпочла светлое облегающее платье в пол с контрастным черным шлейфом от бренда Jean Paul Gaultier — коллекция 2002 года.

Фархана Боди

Платье Фарханы Боди, арабской манекенщицы индийского происхождения, вызвало восторг толпы. Желтый наряд, выполненный из вспененной ткани стал одним из самых примечательных на красной дорожке. Стоит отметить, что желтый цвет один из самых популярных в 2021 году.

Марион Котийяр

Французская актриса Марион Котийяр прошлась по набережной Круазет в серебристом платье люксового модного дома Chanel. В Сети уже сравнивают наряд с рыбьей чешуей или фольгой.

Хелен Миррен

Английская актриса и лауреат премии «Оскар» тоже отдала предпочтение желтому цвету. Сдержанное платье с квадратным вырезом дополняет винтажное ожерелье.

Карла Бруни

Среди актеров на красной дорожке была замечена экс-первая леди Франции и жена Николя Саркози — Карла Бруни. Модель в очередной раз продемонстрировала истинный французский шик и тонкий вкус.

Образ, к которому сложно что-то добавить.

Энди Макдауэлл

63-летняя актриса сделала ставку на серебристый цвет. Платье актрисы оказалось почти одного тона с ее волосом. Еще одна характерная деталь — Макдауэл почти не стала маскировать возрастные признаки.

Лена Ленина

Россиянка не пропускает ни один Каннский фестиваль. И каждый раз ее экстравагантные прически поражают чопорную французскую публику.

На этот раз бизнес-леди и писательница предпочла серебристый наряд, который, по ее мнению, делает ее похожей на Снежную королеву. Образ она дополнила ювелирными украшениями российского дизайнера. И, конечно же, не пожалела времени на прическу. Тот случай, когда лучше один раз увидеть…

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