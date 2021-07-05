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Под дорожным знаком: Рудковская в пижаме Dior позировала на европейском автобане

Компанию ей составила актриса Екатерина Давыдова.

Под дорожным знаком: Рудковская в пижаме Dior позировала на европейском автобане
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

В эти дни Яна Рудковская отдыхает в Европе. Блондинка уже успела отметиться в Монако, побывала в Сен-Тропе, а теперь, судя по всему, направляется в сторону Парижа. Именно о нем говорит указатель, у которого решила запечатлеться Рудковская. На автобане, где было сделано фото, продюсер позировала в компании актрисы Екатерины Давыдовой. Именно эта девушка снялась в недавнем клипе Димы Билана «Она моя».

Девушки запечатлелись в практически одинаковых шелковых пижамах Dior. Яна выбрала модель стоимостью 400 тысяч рублей из коротких шорт и рубашки.

Напомним, недавно Рудковская попала на страницы западных таблоидов. Блондинку подвергли критике за чрезмерное хвастовство своим уровнем жизни в соцсетях.

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