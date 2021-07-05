«Атмосфера светлого праздника»: Проскурякова в белоснежном платье подчеркнула талию золотистым ремнем

День семьи, любви и верности в России отмечают 11 июля. По традиции в этот день в Муроме проходит концерт, где звучат песни о любви. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, поэтому мероприятие пройдет без зрителей. Ведущими шоу станут Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Об этом артистка сообщила в своем инстаграме.

«Расскажем вам о самых красивых песнях о любви, о парах, которые поженились в этот чудесный праздник. Вспомним яркие моменты выступлений любимых артистов и окунемся в атмосферу самого светлого праздника в нашей стране!» — написала Проскурякова.

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На записи концерта Юлия появилась в белоснежном платье с летящей юбкой. Талию подчеркнула тонким золотистым ремнем. Образ дополнила венком из цветов.

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