«Шикарная»: Екатерина Волкова в коралловом костюме засветила «ложбинку греха»

Исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» — Екатерина Волкова — опубликовала на своей странице фото в ярком костюме свободного кроя. Примечательно, что в таком наряде знаменитость не смогла утаить прелести женственной фигуры.

Екатерина обожает дерзкий и смелый стиль. В свои 39 лет актриса имеет стройное тело. Волкова занимается фитнесом, следит за питанием и потому не боится откровенных нарядов. Артистка на своем примере доказывает, что сексуальным может быть не только образ для пляжа.

Волкова облачилась в костюм кораллового цвета. Екатерина не стала надевать бюстгалтер или блузку под оверсайзный пиджак яркого оттенка. И откровенный вырез жакета эффектно подчеркнул красивую грудь знаменитости.

«Лососевый, коралловый, тыквенный, мандариновый, персиковый, терракотовый, кирпичный, морковный… Женщины имеют сотню оттенков, чтобы выразить себя и услышать от мужчины: «О, какой розовый!». P.S. Какого цвета костюм, по-вашему?», — обратилась Екатерина к своим поклонникам.

К слову, большинство фанатов Волковой назвали костюм актрисы коралловым. Он не просто понравился подписчикам, а по-настоящему взбудоражил их:

«Вам очень идет этот костюм и цвет», «Бесподобная, шикарная, роскошная, нежная красавица-богиня Екатерина! Выглядите просто фантастически», «Секси», «Сочная женщина».

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