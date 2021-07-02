Подчеркнула загар: Топурия предстала в силуэтном платье с юбкой-цветком и прозрачных босоножках

Кети Топурия для многих поклонников давно стала примером женственности. Несколько лет назад она смогла сильно похудеть. Ко всему прочему, девушка не боится экспериментировать с образами. Она признавалась, что носит только то, что ей идет. В январе этого года певица стала мамой во второй раз. Теперь она растит не только дочку Оливию, но и сына Адама. После родов артистка быстро похудела, чем удивила поклонников.

Это лето у Кети проходит насыщенно. Она успела погостить на своей родине в Грузии, а также приняла участие в фестивале «Жара». Певица не скрывала, что комбинезон едва налез на ее фигуру, так как она поправилась. Солистка группы «А’Студио» вновь пытается вернуться в форму. Однако на днях Топурия похвасталась летними платьями в стиле бэби-долл с цветочным принтом. А теперь она облачилась в новый наряд.

Девушка покрасовалась в мини-платье с юбкой-цветком. Верх наряда имел цвет экрю, а низ — молочного. Ворот-хомут позволил открыть плечи и ключицы, а также благодаря наряду и прозрачным босоножками певица показала стройные и загорелые ноги.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Кети. Она похвасталась фигурой и осиной талией. Многие одарили комплиментами артистку. «Шикарная», «Очень красивая», «Кайфовое платье», «Как всегда: необыкновенная, экстравагантная, прелестная», «Истинная Кет! За такие яркие и эксклюзивные образы обожаю», «Вы неимоверная обаяшка», «Платье — тесто фило, прикольно!» — прокомментировали пост подписчики.

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