«Просто нет слов!»: Гагарина в платье цвета экрю провела вечер с Варнавой в Большом театре

Полина Гагарина в последнее время очень занята. Она успевает давать концерты и следить за тем, как продвигается ремонт в ее новом доме. При этом певица еще и заботиться о сыне Андрее и дочке Мие. Недавно она съездила с детьми в Грецию. Несколько недель артистка наслаждалась жаркой погодой и морем. Теперь она вернулась в столицу. Девушка первым делом решила увидеться с друзьями. Накануне она провела вечер с Екатериной Варнавой и Александром Молочниковым.

Для похода в Большой театр Полина выбрала нежное платье с вырезом цвета экрю. Она подурачилась в автомобиле, пока ехала на балет. Девушка выглядела отдохнувшей и посвежевшей. А вот после спектакля певица поужинала вместе с Варнавой, которая облачилась в платье с цветочным принтом. Она с друзьями разместилась за столиком в ресторане. Дружная компания наслаждалась изысканными блюдами и общением.

«Сегодня побывали на новой сцене Большого на балете „Чайка“! Большой поклон и восхищение хореографу Юрию Посохову! Заворачивающие сцены и фантастическое исполнение. Композитору Илье Демуцкому — браво!!! Так тонко и плавно вела музыка и готовила всех ко второму „щемящему сердце“ второму акту! Просто нет слов! И огромное спасибо режиссеру Александру Молочникову за актуальность и трепетность этой серьезной большой работы! Нет слов, чтобы описать моего восхищения и исполнителям Светлане Захаровой, Марии Виноградовой Артем Овчаренко, Артемий Беляков — титанический труд невероятной красоты! От каждого движения, взмаха, взгляда пронизывало до глубины души! Мы под огромным впечатлением! Чудесный вечер!» — заверила звезда.

Поклонники в свою очередь одарили комплиментами Гагарину. Многие успели по ней соскучиться. «Балет — это магия, завораживает, это правда», «Несомненно лучший вечер, атмосферно», «Как это круто, душевно!», «Прекрасная компания. Красавица Полина», «Как же это прекрасно, поход в театр. Балет это так красиво и завораживающе!», «Вкуснота и красота», — прокомментировали пост подписчики.

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