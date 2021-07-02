Стильная и роковая: Зудина примерила жакет с пайетками и платье-комбинацию алого цвета на девичнике

Марина Зудина не скрывает, что тяжело переживала смерть мужа Олега Табакова. Первое время она редко появлялась на публике. Однако съемки в сериале «Содержанки» позволили ей начать жизнь с чистого листа. Теперь актриса чаще делится новостями из жизни, посещает светские мероприятия, а не так давно она сообщила, что стала бабушкой. У Павла Табакова родилась дочка. Однако женщина выглядит так молодо, что не все догадываются, что у нее статус бабушки.

На днях Зудина посетила ГУМ. Там она приняла участие в съемке и похвасталась костюмом дымчатого цвета с открытыми плечами. А вот накануне артистка посетила девичник, который устроила художница по костюмам сериала «Содержанки». Гости собрались в фешенебельном отеле. Там они смогли не только развеяться, но и подобрать себе новые наряды. Марина примерила алое платье-комбинацию, а также сначала синий жакет с пайетками, а потом пудровый.

«Вчера прекрасный дизайнер и художница по костюмам проекта „Содержанки“ Натали проводила в отеле девичник! Платья-комбинации я выбрала двух цветов — красное и зеленое. Помогите определить с пиджаком. Темный или светлый?» — написала она.

Поклонники единодушно решили, что светлый жакет молодит звезду. «Марина, вы прекрасны! Светлый пиджак вам идет больше», «Светлый лучше, но на мой вкус, это все не подходит друг к другу. Эти вещи хороши сами по себе, но вместе не комплиментарные», «Темный — более стильно смотрится, но светлый — чудеснее оттенил ваш чудесный цвет и овал лица», «Платье отличное, но пиджаки к нему эти не подходят, это мое мнение», — прокомментировали пост подписчики.

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