Модница недели: эксперт оценила образы Климовой, Хилькевич и Ардовой в сериале «За счастьем»

Героинями постоянной рубрики «Модница недели» сайта Teleprogramma.pro в этот раз сдали персонажи сериала «За счастьем», который выходит на телеканале «Россия-1». Это мелодрама трех красивых и успешных женщинах, которые объединяются, что наказать афериста. Но оценивать мы будем не накал страстей, а наряды актрис – Анны Ардовой, Анны Хилькевич и Маруси Климовой. Оценки образам поставит эксперт в области моды Кира Дихтяр.

Образы «В пир»

Почему в пир? Да потому, что шибко нарядные. Сколько цвета, сколько принтов и узоров у Климовой и Ардовой. Глаза разбегаются. На их фоне Хилькевич в платье мятного оттенка выглядит максимально скромно:

«Платье Маруси Климовой самодостаточное, так как желтый цвет говорит за себя сам, а принты и цепи здесь лишние. Но этот экспериментальный, дерзкий, немного театрализованный стиль — именно то, что и привлекает в Маруси Климовой, которая в картине «За счастьем» перевоплотилась в бизнес-консультанта. Образ 8 из 10. Наряд Анны Хилькевич не только скромный, но и накинул ее героине-медсестре минимум 5 лет к возрасту в паспорте. Складывается впечатление, что костюмеры хотели фасоном и цветом придать ей зрелости и интеллектуальности, но выглядит это нелепо. 3 из 10. Образ Анны Ардовой дает понять, что перед нами кандидат наук. Одежда не главное, она не следит за последними тенденциями, а предпочитает платья «бабьего» фасона. Полоски и принт наряда не сочетаются и зрительно увеличивает героиню. Образ заслуживает 5 баллов из 10».

Образы «В мир»

Рассматривает следующий кадр из сериала с новыми нарядами наших девушек. От Климовой снова не оторвать взгляд – приковала внимание красным костюмом. Образ Ардовой вновь «рябит» в глазах, а Хилькевич, по мнению Киры, нарядили совсем не модно…

«Гардероб Маруси – отражение внутреннего мира героини. Она не боится яркого красного, а бросает вызов оценивающим ее взглядам. Типичная девушка, которая следит за тенденциями мира моды, но излишне привлекает внимание к себе, надевая всё самое лучшее сразу. Это портит впечатление. Образ 7 из 10.

На мой взгляд, для фильма, снятого в прошлом году, этот образ Хилькевич является полным несоответствием модным тенденциям прошлых сезонов. В нарядах допускается сочетание максиму трех цветов, а здесь полное несоответствие стандартам: серые джинсы, белая спортивная куртка, голубая сумка, желтый топ… Все вещи разного стиля и не сочетаются между собой. 5 баллов. Яркий и интересный образ Ардовой с блузой цвета морской волны и юбкой в разноцветную полоску. Стоит отметить, что фильм снят в 2020, а тренд на полоску актуален и по сей день. Неожиданные сочетания ярких цветов полоски – отличный вариант на лето. Портит картину только сумка. Кричащий красный дешевит образ, уместнее бы смотрелся аксессуар винного оттенка. 7 баллов».

Образы «В релакс»

И завершают подборку образов наряды героинь, так как сказать, в домашней обстановке. Это вещи, в которых удобно и комфортно. Вот как оценила подбор одежды Дихтяр.

«Маруся выбрала бандо – это одна из самых популярных моделей сарафанов. Достаточно откровенный наряд. Он не только облегает фигуру, но и оставляет открытыми плечи и зону декольте. Настораживает выбор пластмассовых украшений кислотного оттенка, принт и игра оттенков на сарафане. Поэтому оценка 5 из 10.

«Собирая базовый сезонный гардероб, в любом женском стиле найдется место футболке. Современные женские футболки имеют множество ярких вариантов, как в покрое, так и в отделке. Богатые цветовые решения, материалы и актуальные тенденции сыграли не последнюю роль в моде. Анна Хилькевич демонстрирует, как можно обыграть белую футболку, надев поверх белую майку, тем самым сделать образ стильным и оригинальным. За образ 10 баллов из 10. «Светлые брюки и рубаха строгого фасона подходят по стилю и цветотипу героини Анны Ардовой. Но я считаю, что в образе не хватает «характера», интересных деталей и игры оттенков. Она совершенно не запоминается 5 из 10 баллов».

Подводим итог

«Золото» в битве модниц взяла Маруся Климова. За три наряда Кира Дихтяр ее героине поставила 20 баллов из 30 возможных. Средний балл – 6,6.

«Серебро» у медсестры, которую сыграла Анны Хильевич. Ее образы эксперт оценила на 18 баллов из 30 возможных. Средний результат – 6 очков ровно.

И совсем немного от второго места отстала кандидат наук в исполнении Анны Ардовой. 17 баллов или 5,6 за образ в среднем.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса и модный блогер. Она украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини.

В 2014 году Кира Дихтяр участвовала в модном реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network, вместе с легендарными Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

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