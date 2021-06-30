«Прелесть!»: беременная Арзамасова не скрыла округлившийся живот в платье свободного кроя

Лиза Арзамасова продолжает сниматься в кино. И хоть все ее помнят по роли в сериале «Папины дочки», в ее копилке много и других работ, к примеру, в фильме «Любовь в большом городе». Долгое время о личной жизни она не рассказывала. При этом поклонники наблюдали, как она взрослеет и становится все привлекательнее. Оказалось, что несколько лет актриса скрывала роман с Ильей Авербухом. А теперь они уже жена и муж.

больше по теме Счастье в глазах: беременная Лиза Арзамасова запечатлелась в платье оверсайз на пуговицах Жена Ильи Авербуха решила посетить салон красоты в легком летнем аутфите.

Однако у Лизы скоро появится еще один новый статус. Весной девушка объявила о беременности. Недавно она перестала играть в театре и погрузилась в подготовку к пополнению в семье. Жена Авербуха старается много гулять, а вечерами смотрит футбол. Порой компанию ей составляет пасынок Мартин. Живот Арзамасовой быстро растет. Если раньше она его прятала, то теперь старается подчеркивать. На днях она посетила салон красоты, надев платье на пуговицах.

А вот теперь Лиза запечатлела себя в легком платье мидакси салатового цвета. Наряд свободного кроя с разрезами не скрыл ее животик и подчеркнул тонкие щиколотки. Сумка и босоножки коричневого цвета дополнили летний образ.

«Хотела платье показать. Прелесть! Наверное в нем и полечу. Спасибо большое», — сказала девушка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что зеленый цвет ей к лицу. «Очень хорошо выглядите», «Красивое платье, вам так идет», «Зеленый — ваш цвет», «Хочется любоваться будущей мамочкой», «Платье стильно выглядит», — прокомментировали кадры подписчики.

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