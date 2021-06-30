«Настроение этого лета»: Брежнева в черном топе и юбке макси кремового цвета подчеркнула талию

Вера Брежнева для многих поклонников является примером женской красоты. Певица всегда выступает в ярких образах, подчеркивающих ее достоинства. Артистка в обычной жизни чаще предпочитает носить комфортные образы в приглушенных тонах. Хотя этим летом девушка выпустила хит «Розовый дым», поэтому решила приобрести льняные костюмы в розовом и белых цветах, а также шелковые платья.

Недавно Вера выступала на фестивале «Жара». Она также побывала на нескольких радиостанциях. По всей видимости, певица вернулась в Италию, где у нее есть особняк. Она снова похвасталась обновками. В солнечный день артистка решила примерить черный топ и юбку макси кремового цвета. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Брежнева также заплела косичку. Золотые украшения и солнцезащитные очки дополнили лук.

«Настроение этого лета — юбки, платья и косы», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие посчитали ее образ идеальным для жаркой погоды. «Роскошная наша Верочка», «Только женщинам с такой фигурой, как у вас, может носить открытые наряды», «Вера! Как всегда, шикарны!», «Вы несете в этот мир добро», «Женственность зашкаливает», «Какая же шикарная девушка», «Вам даже в юбке макси хорошо», — прокомментировали кадры подписчики.

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