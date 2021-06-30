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«Мы на празднике»: Юдашкина в струящемся платье в пол подчеркнула талию украшением из камней

Снимками бизнесвумен поделилась в своем Instagram.

«Мы на празднике»: Юдашкина в струящемся платье в пол подчеркнула талию украшением из камней
Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Более 30 лет назад Марина Паталова стала женой модельера Валентина Юдашкина. За эти годы они смогли построить настоящую модную империю, родить и вырастить дочь Галину, обзавестись внуками. Неизменным осталось одно — чувство вкуса и стиля эффектной блондинки. На этот раз она появилась на публике в струящемся платье в пол, линию талии которого украшали искрящиеся камни.

«Мы на потрясающем празднике и показе ювелирных изделий по приглашению компании Cartier», — написала Юдашкина.

Фанаты похвалили бизнес-леди за выбор наряда.

«Шикарно! Платье невероятной красоты! Волшебное платье! Нимфа», — писали пользователи Сети.

Напомним, в декабре этого года Марина Юдашкина отметит свое 63-летие.

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Галина ЮдашкинаМарина Юдашкинамода и стильМодные тренды