«Такие ноги надо показывать»: Пугачева позировала в платье с шифоновой юбкой в пол

Недавно Алла Пугачева блистала в струящемся летнем платье в пол на юбилее у Максима Галкина. 72-летняя Примадонна привела в восторг окружающих своей формой. На одном из кадров, который шоумен опубликовал в своем Instagram, она кокетливо блеснула стройными ножками, приподняв платье в танце. Фанаты бурно отреагировали на снимок. Так случилось и на этот раз. В фан-аккаунте Аллы Борисовны появился кадр, на котором она позировала в черном платье с объемным бантом на талии и шифоновой юбкой в пол.

«Такие ноги надо показывать! Элегантно, стильно, не переходит грань! Отличные ножки — загляденье!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Максим Галкин и Алла Пугачева отметят десятилетие совместной жизни. В официальный брак они вступили в 2011 году. Шоумен стал пятым мужем Пугачевой.

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