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Стильный алый: Кейт Миддлтон в жакете Zara появилась на футбольном матче

Его стоимость составляет 89 долларов.

Стильный алый: Кейт Миддлтон в жакете Zara появилась на футбольном матче
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж посетили футбольный матч чемпионата Европы между сборными Англии и Германии. К слову, появление на трибунах стадиона «Уэмбли» принца Джорджа, который был одет в стильный костюм, как и его отец, вызвало умиление фанатов королевской семьи.

Герцогиня выбрала яркий наряд. Она появилась в алом жакете Zara с золотыми пуговицами. Текстурированный пиджак можно приобрести за 89 долларов (6500 рублей). Образ она дополнила белым топом и черными брюками.

Добавим, что на прошлой неделе Кейт Миддлтон представила свой проект — она открыла благотворительный фонд. Уже 1 июля, по сообщениям западных таблоидов, она примет участие в открытии памятника принцессе Диане в Кенсингтонском дворце.

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