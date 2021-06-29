«Какова красота!» : Агата Муцениеце в небесно-голубом брючном костюме предстала на съемках

Агата Муцениеце уже долгое время строит карьеру в кино. Известность ей принес сериал «Закрытая школа». Тогда она и познакомилась с Павлом Прилучным, который стал ее мужем. Почти 10 лет они прожили вместе, но в прошлом году супруги пережили развод. Теперь девушка сама воспитывает дочку Мию и сына Тимофея, но не запрещает наследников навещать папе. При этом актриса стала больше работать.атье, блузка оверсайз: Агата Муцениеце показала три модных летних образа» post_description=»Актриса решила пополнить свой гардероб нарядами. Обновки она сразу примерила.» post_align=»alignleft»]

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Поклонники тоже сочли, что экс-жена Прилучного находится в отличной форме, что и подчеркнула костюмом. «Ой, какая летняя, «Роскошный наряд», «Цвет вам к лицу», «Загорелая, стройная», «Красота во плоти», «Как можно быть такой роскошной», «Спорт-шик в деле», «Идеальна, хочется на вас смотреть», — стали писать пользователи Сети.

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