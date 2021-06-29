Сама элегантность: 55-летняя Зудина в дымчатом жакете с открытыми плечами предстала в ГУМе

Марина Зудина много лет прожила в браке с Олегом Табаковым. Именно она была рядом с актером до самых последних дней его жизни. Если первый год вдова редко появлялась на публике, то теперь она активно снимается в новых проектах и посещает светские рауты. Стоит отметить, что в 55 лет актриса может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. И это при том, что не так давно она стала бабушкой. У сына Табакова родилась дочка Миа.

На днях Зудина отправилась в ГУМ. Она приехала туда не ради шопинга, а на съемку. Вдова Табакова решила продефилировать в новом наряде. Она предстала в костюме дымчатого цвета с широкими брюками и необычным жакетом с открытыми плечами. Приталенный наряд подчеркнул стройную фигуру актрисы. При этом Марина делала акцент на изящных ключицах. Бусы и солнцезащитные очки дополнили ее элегантный аутфит.

Поклонники восхитились артисткой. Многие отметили, что она выглядит как светская дама. Зудина получила множество комплиментов благодаря наряду. «Очень красива девушка», «Вы невероятная!», «Шикарно выглядите», «Какой красивый наряд», «Какая вы красивая, стильная, светлая!», «Марина, какая вы красивая и шикарная», «Вот это элегантность», «Неизменное восхищение!» — прокомментировали пост подписчики.

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